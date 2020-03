AA

"Mobil giyim mağazası" kadın astsubayların gözetiminde depremzedelere ulaşıyor - ELAZIĞ



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Elazığ'da depremzedelere hizmet veren mobil giyim mağazası- Mobil giyim mağazasının jandarma gözetiminde köye ulaşması- Köy sakinlerinin mobil giyim mağazasından ihtiyaçlarını alması- Jandarma kadın astsubayların depremzedelerle ilgilenmesi- Doğankuş köyü muhtarı Aydın Balık'ın konuşması- Depremzede Nuked Hayta'nın konuşması- Depremzede Ramazan Bakır'ın konuşması

"Mobil giyim mağazası" kadın astsubayların gözetiminde depremzedelere ulaşıyor- Elazığ Valiliği koordinasyonunda AFAD tarafından oluşturulan mobil mağaza köy köy gezerek Türkiye'nin dört bir yanından depremin yaşandığı kente gönderilen giyim yardımlarını kadın astsubayların desteğiyle vatandaşlara ulaştırıyor- Depremzede vatandaşlardan Ramazan Bakır:- "Devletimiz en kısa zamanda yaralarımızı sarmaya çalıştı. Devletimize teşekkür ediyoruz" Türkiye'nin dört bir yanından depremin yaşandığı Elazığ'a gönderilen giyim yardımları, Valilik koordinasyonunda oluşturulan mobil mağaza ile kadın astsubayların gözetiminde, kırsalda yaşayan depremzedelerin ayağına götürülüyor.Merkez üssü Sivrice ilçesi olan, 24 Ocak'ta yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından yaraların sarılması ve vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için ilgili bakanlıklar, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile hayırseverlerin çalışmaları devam ediyor.Bu kapsamda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı ile Valiliğin koordinasyonunda AFAD'ın geliştirdiği "mobil giyim mağazası", İl Jandarma Komutanlığından kadın astsubayların gözetiminde köy köy gezerek depremzedelerin giyim ihtiyacının ücretsiz karşılanması için hizmet veriyor.Ziyaret edilen köyün meydanında yer alan tır, kapıları açıldığında giyim mağazasını andırıyor. Tırı gezerek raflardaki ve askılardaki ürünleri inceleyen, ayakkabı, pantolon, gömlek ve kazak gibi ihtiyaçlarını temin eden depremzedelerle kadın astsubaylar bire bir ilgileniyor.Köy ziyaretlerini sürdüren mobil giyim mağazası, kırsalda yaşayan 11 bin depremzedeye ulaştı.- "Deprem sonrasında devletimiz tüm imkanlarıyla yanımızda oldu"Mobil giyim mağazasının ziyaret ettiği Doğankuş köyünün muhtarı Aydın Balık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Deprem sonrasında devletimiz tüm imkanlarıyla yanımızda oldu." dedi.Balık, köyde 27 ağır hasarlı ev bulunduğunu belirterek can kaybının olmamasından duydukları mutluluğu dile getirdi."Mobil giyim mağazası"nın köylerine gelmesinden mutluluk duyduklarını anlatan Balık, "Kadın astsubaylarımız görevlilerle birlikte vatandaşa hizmet etmekteler. Köylerimize destek veren, emek sunan tüm yetkililerimizden Allah razı olsun. Allah devletimize zeval vermesin. Her zaman yanımızda oldular. Devletimizden razıyız. Milletimizin başı sağ olsun. Allah bir daha yaşatmasın." diye konuştu.- "Devletimiz en kısa zamanda yaralarımızı sarmaya çalıştı"Köyde yaşayan depremzedelerden Nuked Hayta, evlerinin hasar gördüğünü, maddi ve manevi etkilendiklerini söyledi.Devletin köylere kadar yardım elini uzattığını, bundan memnuniyet duyduklarını kaydeden Hayta, yaraların bir an önce sarılması için büyük emek veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım başta olmak üzere, kendilerini hiç yalnız bırakmayan jandarma ekipleri ve tüm yetkililere teşekkür ettiklerini aktardı."Deprem olduğundan bu yana her şey ayağımıza kadar geliyor." ifadesini kullanan Hayta, şöyle konuştu:"Cumhurbaşkanımızı Allah başımızdan eksik etmesin. Jandarmamız hep yanımızda oldu, bize yardım etti. Kadın astsubaylarımızı da Allah esirgesin. Mağazadan torunlarıma ve kendime giysi aldım."Ramazan Bakır da köylerine gelen mobil giyim mağazası ile ihtiyaçların karşılanmasından mutluluk duyduklarını anlatarak, kadın astsubayların kendileriyle bire bir ilgilenip yardımcı olduğunu belirtti.Bakır, "Devletimiz en kısa zamanda yaralarımızı sarmaya çalıştı. Devletimize teşekkür ediyoruz. Jandarma bize destek sundu. Allah razı olsun. Allah devletimize zeval vermesin." ifadelerini kullandı.