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Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği'nden deprem bölgesi çalışmaları açıklaması

Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneğince (m-TOD), Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki çalışanlarının depremden etkilenmesi sebebiyle ilgili tüm illere personel ve gerekli ekipmanları sevk eden operatörlerin, bir yandan hasar tespitleri yaparken bir yandan da kesintiye uğrayan baz istasyonlarını çalışır vaziyete getirmek için çalıştığı bildirildi

Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği'nden deprem bölgesi çalışmaları açıklaması
AA

Dernekten yapılan açıklamada, Türkiye'yi derin üzüntüye boğan depremden bölgedeki çalışanları ve teknik donanımları ile etkilenen operatörlerin iletişim kapasitesinin artması için ilk günden itibaren çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Depremler sonrasında, bölgedeki çalışanlarının depremden etkilenmesi sebebiyle ilgili tüm illere personel ve gerekli ekipmanları sevk eden operatörlerin, bir yandan hasar tespitleri yaparken bir yandan da kesintiye uğrayan baz istasyonlarını çalışır vaziyete getirmek için çalıştığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Depremin ağır hasara ve yıkıma uğrattığı birçok bina gibi baz istasyonları da hem yıkıma uğrarken hem de elektrik enerjisi sağlanamaması gibi etkenler nedeniyle iletişim kesintisi yaşadı. Operatörler iletişimi ayağa kaldırmak adına, bölgedeki personelini diğer illerden gelen çalışanlar ile takviye ederken, yıkılan baz istasyonlarının yerine mobil baz istasyonları sağladılar ve enerji kesintisi yaşayan mevcut baz istasyonları için de jeneratör ve seyyar enerji kaynaklarını Türkiye’nin dört bir yanından temin ettiler.

Sosyal medya uygulamaları üzerinden yapılan bölgedeki tüm iletişim üye operatörlerimizin altyapılarıyla sağlanmıştır. Enerjisiz kalan, yıkılan ve ağır hasar alan baz istasyonlarının bölgede tam kapasiteyle hizmet verilmesini zorlaştırsa da birçok alternatif çalışma gerçekleştirilmiştir."

Açıklamada, lojistik, hava muhalefeti ve bölgede yaşanan yıkım gibi tüm Türkiye’yi etkileyen şartlar çerçevesinde bölgede şu ana kadar yapılan iyileştirme çalışmaları şöyle sıralandı:

"Bölgede bulunan 8 bin 900 baz istasyonundan, depremde hasar gören ve çalışamaz hale gelen 1.400’den fazlası onarılarak yeniden devreye sokulmuştur. Bölgedeki baz istasyonlarının yüzde 90’ı hizmet verir durumdadır. Enerji ihtiyacının karşılanması için bölgeye sevk edilen toplam jeneratör sayısı 3 bin 500’ün üzerindedir. Bölgede hasar görmüş, kullanılamayacak hale gelmiş baz istasyonlarının yokluğunu gidermek üzere halihazırda bölgeye toplam 241 mobil baz istasyonu sevk edilmiştir.

Mobil baz istasyonları ortak iletişim altyapısı sağlamakta olup üyelerimiz tarafından farklı lokasyonlarda vatandaşların ihtiyaçlarını optimum düzeyde karşılamaktadır. Bölgede iletişimin devamlılığını temin etmek için toplam 1.830 saha çalışanı 7/24 görev yapmaktadır."

Afet bölgesinde iletişim altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğü bildirilen açıklamada, "Deprem felaketinin yaralarını hep birlikte sarmaya ve tüm imkânlarımızı kullanarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

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