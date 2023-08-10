Mobil uygulamalara iş ayrıntılarını paylaşma zorunluluğu Çin, ülkedeki tüm mobil uygulama sağlayıcılarının iş ayrıntılarını hükümete sunmalarını isteyeceğini açıkladı. Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, Pekin'in endüstriyi sıkı bir tasma altında tutmak için en son çabalarını işaret ettiğini söyledi. Bu yeni karardan App Store uygulamalarının yanı sıra Twitter (X) ve Instagram gibi uygulamaların da etkilenebileceği belirtiliyor

Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MIIT) Salı günü geç saatlerde yaptığı açıklamada, uygun dosyalama olmayan uygulamaların, gelecek yıl Mart ayında sona erecek olan ödemesiz süreden sonra cezalandırılacağını, uzmanların potansiyel olarak uygulama sayısını kısıtlayacağını ve küçük geliştiricileri sert bir şekilde vuracağını söylediği bir hareket olduğunu söyledi.

DOLANDIRICILIKLA MÜCADELEYİ AMAÇLIYOR

Şangay merkezli DeBund Hukuk Büroları avukatı You Yunting, emrin etkili bir şekilde bakanlıktan onay gerektirdiğini vurguladı. Yeni kuralın öncelikle çevrimiçi dolandırıcılıkla mücadeleyi amaçladığını, ancak Çin'deki tüm uygulamaları etkileyeceğini de belirtti.

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YEREL YAYINCILIK ZORUNLULUĞU GELECEK

Uygulama yayıncılığı firması AppInChina'nın kurucu ortağı Rich Bishop, yeni kuralın, uygulamalarını Çin hükümetine herhangi bir belge göstermeden Apple'ın App Store'u aracılığıyla kolayca yayınlayabilen yabancı tabanlı geliştiricileri de etkilemesinin muhtemel olduğunu söyledi.

Bishop, yeni kurallara uymak için uygulama geliştiricilerinin artık Çin'de bir şirkete sahip olmaları veya yerel bir yayıncıyla çalışmaları gerektiğini söyledi.

IPhone üreticisi, Çin'in ülke için üretken AI (Yapay zekâ) uygulamaları için yeni bir lisanslama rejimi getirmesinin ardından düzenlemelere uymak için geçen hafta App Store'dan yüzden fazla yapay zeka (AI) uygulaması çekti.

INSTAGRAM VE FACEBOOK ETKİLENEBİLİR

Bakanlığın bildirisinde ayrıca, "haber, yayıncılık, eğitim, film ve televizyon ve din gibi alanlardaki uygulamalar aracılığıyla internet bilgi hizmetlerine katılan kuruluşların da ilgili belgeleri sunması gerektiği" belirtildi.

Bu gereklilik, X, Facebook ve Instagram gibi popüler sosyal medya uygulamalarının kullanılabilirliğini etkileyebilir. Bu tür uygulamaların kullanımına Çin'de izin verilmez, ancak yine de uygulama mağazalarından indirilebilir ve Çinlilerin yurtdışına seyahat ederken bunları kullanmalarını sağlar.

Çin, mobil oyunların ülkede piyasaya sürülmeden önce lisans almasını zaten gerektiriyor ve 2020'de on binlerce lisanssız oyunu çeşitli uygulama mağazalarından temizlemişti.