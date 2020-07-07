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2011 yılından bu yana finansal teknolojiler alanında faaliyet gösteren ve aylık 10 milyona yakın işlem adedi ve platformunda kayıtlı 15 milyon kart ile online ödeme pazarında yer alan Mobilexpress, Collective Spark liderliğinde 2 milyon dolar yatırım aldığını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, yatırıma şirket ortakları Ali Kolaghassi, Tunç Mehmet Berkman ve Deniz Doany'nin yanı sıra geçmişte Careem'in Büyüme Stratejilerinden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini yapan Emre Tok da dahil oldu.



Ödemeler dünyasının 2011 yılında bankacılık dışı ilk finansal kuruluşların ayağa kalkmasından bugüne dek çok yol aldığını belirten Mobilexpress CEO'su Y. Emre Güzer, "Açık Bankacılık, PSD2, yeni nesil ödeme sistemleri ve 360 derece sunulacak çözümler gerek bankacılık sistemlerine ulaşamamış işletme ve kullanıcılara gerekse işlerini iyileştirmek isteyen işletmelere fayda sağlayacak. Üstelik bankalar da bu noktalara birlikte gitmek anlamında yıllar içinde daha işbirlikçi davranmaya başladı. Biz de bu yatırım ile birlikte Mobilexpress ismini ve servislerini yeni ayağa kaldıracağımız markamızın kodunda yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.



Collective Spark Fonu kurucu ortaklarından Görkem Oktay ise konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Türkiye'deki fintech ekosistemi, bankacılık sektörünün güçlü yapısına paralel olarak önemli alanlarda teknolojik çözümler üreten girişimler ile gelişimini sürdürüyor. Bu noktada Mobilexpress, kuruluşundan bu yana güçlü alt yapısıyla, ekibiyle ve teknolojik servis sağlayıcı olarak birçok önemli e-ticaret oyuncusuna sunduğu alternatif çözümlerle fintech alanında başarılı bir oyuncu olarak konumlanmış durumda" dedi.



Mobilexpress online ödeme geçidinin, akıllı işlem yönlendirme, kart saklama, sahtecilik önleme gibi yapay zeka destekli birçok servisi ihtiyaç duyabilecek tüm banka ve ödeme kuruluşlarına entegre çalışan platformuyla işletme ve kullanıcılarına sunduğu kaydedildi.