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Mobilya ihracatçılarının hedefi dünyada ilk 5

Mobilya ihracatçılarının hedefi dünyada ilk 5

Mobilya ihracatçılarının hedefi dünyada ilk 5
AA

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cahit Doğan Yağcı, Türkiye'nin mobilya ihracatında dünyada 8'inci sırada olduğunu belirterek hedeflerinin ilk 5 olduğunu bildirdi.

Cahit Doğan Yağcı, Ege İhracatçı Birliklerinde salgın tedbirleriyle düzenlenen basın toplantısında, 2020'de birlik olarak 695 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini söyledi.

Türkiye genelinde mobilya ihracatında artış yaşandığını aktaran Yağcı, "Pandemi nedeniyle insanlar evlerinde kalınca yurt içinde de yurt dışında da harcamalar eve doğru kaydı. Bu hareket devam ediyor." dedi.

Bu yıl için 755 milyon dolar ihracat hedefleri olduğunu aktaran Yağcı, "Bu yılı tasarım yılı olarak görüyoruz. Yaza doğru pandeminin daha da hafiflemesiyle atak yapacağımıza inancımız tam." ifadelerini kullandı.

Dünyada referans kabul edilen bir araştırma merkezinin raporunda Türkiye'nin küresel mobilya ihracatında 6 basamak birden atlayarak sekizinci sıraya yükseldiğine işaret eden Yağcı, "Sektör olarak ilk hedefimiz dünya mobilya ihracatında ilk 5 ülke arasına girmek ve mobilya sektörümüzün bunu başarabilecek potansiyeli var." dedi.

Ticaret Bakanlığının, mobilya sektörüne yönelik ABD özelinde belirlediği strateji doğrultusunda çalışmalar yürütüldüğünü ve bu kapsamda ABD’de bir lojistik merkez kurulması planlandığını belirten Yağcı, "ABD'de 150 milyar dolarlık bir potansiyel var. Yaklaşık 50 milyar dolar mobilya ithalatı yapıyor. Bizim payımız çok düşük. Bunun büyük bir kısmı Çin'den. Bizim eksikliğimiz tasarım. Mobilya üzerine eğitim veren ön lisans ve lisans kurumlarının artırılması şarttır." değerlendirmesinde bulundu.

- Odun dışı orman ürünlerine "salgın" ilgisi

Yağcı, salgın döneminde orman dışı ürünlere ilginin arttığını, kekikte yüzde 13, defne yaprağında yüzde 17, biberiyede yüzde 30, ıhlamurda 32'lik ihracat artışı kaydedildiğini bildirdi.

Bu ürünlerin üretim alanlarının arttırılması, doğru metotlarla üretilmesi gibi amaçlarla sürdürülebilir bir üretim için Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda çeşitli çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Yağcı, şunları kaydetti:

"Ortaklarından olduğumuz Kınık Tarıma Dayalı İhtisas Bitkisel Üretim Organize Sanayi Bölgesi ile tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirilmesi ve buna bağlı sanayi gelişimini sağlayarak İzmir'in bu konuda öncü hale getirilmesi hedefleniyor. Bir diğer amaç, proje alanındaki üretimle birlikte ülkemizin büyük ithalat kalemlerinden birisi olan tohum ve fide sektöründe dışa bağımlılığı azaltmak. Bu sayede yerli tohum ve fide üretiminin arttırılması, kaliteli türlerin elde edilmesine yönelik ıslah ve Ar-Ge çalışmaları, ata tohumlarının tekrar hak ettiği yeri bulması konusunda çalışmalar da yürütülecek."

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