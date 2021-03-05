AA

İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, "Sektörümüzün 2021 Şubat ayındaki ihracatı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 7,87'lik artışla 478 milyon dolar olarak gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

Güleç, yaptığı yazılı açıklamada sektörün şubat ihracat rakamlarını paylaştı.

Salgına rağmen 2020 yılını mobilya kağıt ve orman ürünlerinin tamamında 5,5 milyar dolarla kapattıklarını hatırlatan Güleç, aşılamanın yarattığı iyimser havaya rağmen hala dünyanın olağanüstü bir süreçten geçtiğini aktardı.

Güleç, bu sürece rağmen sektörün dinamik bir şekilde yoluna devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Sektör olarak ihracatta önemli bir performansa imza attık. Ekonomik anlamda beklentilerin yükseldiği 2021 yılında büyüme tahminlerinin de pozitif yönde seyretmesi sektörümüzü olumlu etkiledi. Bu pozitif bakış, 2023 hedefimiz olan 10 milyar dolara ulaşmak için oluşturduğumuz strateji kapsamında bizi daha da umutlandırıyor. Bugün mobilya tarafında dünyanın 8'inci büyük ihracatçısı durumda bulunuyoruz, ilerleyen aylarda da artışın süreceği inancıyla dünyanın en önemli beş tedarikçi ülkesinden biri haline gelebileceğimizi biliyoruz."

Sektörün 2021 Şubat ayındaki ihracatının, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 7,87'lik artışla 478 milyon dolar olarak gerçekleştiğini aktaran Güleç, bu rakamın 312 milyon dolarlık bölümünü mobilyanın oluşturduğunu ifade etti.

Güleç, "Mobilya ihracatında lider ilk beş ülke Almanya, ABD, Fransa, İsrail ve Irak olurken, şubat ayında en çok ihracatı yapılan ürünler ise yemek odaları ve oturma odaları için ahşap mobilyalar oldu." ifadelerini kullandı.