Bektaş, yaptığı yazılı açıklamada, Arsin ilçesinde kurulma aşamasında olan "Mobilya Kent"in protokolünün geçtiğimiz ekim ayında imzalandığını belirtti.

Mobilya Kent'in önemine değinen Bektaş, "223 dönümlük alanı kapsayan bölgeyle ilgili imar planı çıkarıldı ve fizibilite raporu hazırlandı. Avam projeyi de çizdirdik. Türkiye'de tamamen açık alışveriş merkezi viaport var. Kışın verimli değil ama yazın çok verimli. Kapalı alışveriş merkezleri de insanları yazın özellikle bunaltıyor. Bu nedenle yarısı açık proje yaptırdık. Projemiz 300 bin metrekareyi buluyor." ifadesini kullandı.

"BÖLGENİN İHRACAT MERKEZİ HALİNE GELMESİNİ HEDEFLİYORUZ"

Bektaş, Mobilya Kent'in istihdama da katkı sağlayacağını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"2 bin istihdam öngörülüyor. 150 mağazadan oluşan Mobilya Kent'te 2 bin, bin ve 600 metrekarelik 3 tipte mağaza var. Ayrıca Mobilya Kent'te mobilya, beyaz eşya, halı, aydınlatma, kapı, mutfak, seramik, perde, duvar kağıdı, züccaciye, yapı market, gıda market, ev-ofis yapı malzemeleri gibi mağazalar bulunuyor. Mobilya Kent bölgenin cazibe merkezi olacaktır. Kümelenmenin, birlikte hareket etmenin ticareti tetiklediğini düşünüyoruz. Bölgenin cazibe merkezi, ihracat merkezi haline gelmesini hedefliyoruz."

Mobilya kentte ayrıca tema park, su gösterisi, sinema, kafe, restoran, küçük disneyland, hayvanlar alemi, kayıkla gezinti alanları gibi aktivitelerin de bulunacağına işaret eden Alper Bektaş, "Mobilya Kent'in inşasını TOKİ yapacak ve burada yer almak isteyenler 40 ay vadeli olarak TOKİ'ye ödeme yapacak. Yaklaşık 500 milyon liralık yatırım planlanan Mobilya Kent'e herkesin destek olmasını istiyoruz. Şu anda üye kabul aşamasındayız." değerlendirmesinde bulundu.

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