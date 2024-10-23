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        Haberler Gündem Güncel Mobilya mağazasında büyük yangın | Son dakika haberleri

        Mobilya mağazasında büyük yangın

        Kırklareli'nde bir mobilya mağazasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanın kentten de görüldüğü yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 11:45 Güncelleme: 23.10.2024 - 11:45
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        Mobilya mağazasında büyük yangın
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        Kırklareli'nin Kavaklı beldesi kara yolundaki mobilya mağazasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çalışanların ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        Yoğun dumanın kentten de görüldüğü yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

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        #KIRKLARELİ
        #yangın
        #mobilya mağazası
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