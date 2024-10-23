Mobilya mağazasında büyük yangın Kırklareli'nde bir mobilya mağazasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanın kentten de görüldüğü yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Anadolu Ajansı Giriş: 23.10.2024 - 11:45 Güncelleme: 23.10.2024 - 11:45 facebook

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