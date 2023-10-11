Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 8.416,74 %-0,31
        DOLAR 27,7337 %0,06
        EURO 29,4427 %0,07
        ALTIN 1.666,53 %0,53
        FAİZ 24,17 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 19,70 %1,26
        BITCOIN 27.114,00 %-1,06
        GBP/TRY 34,0807 %-0,03
        EUR/USD 1,0609 %0,03
        BRENT 87,71 %0,07
        ÇEYREK ALTIN 2.724,96 %0,54
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Mobilyacılar "enflasyonla mücadele" için yıl sonuna kadar fiyatları sabitleyecek - İş-Yaşam Haberleri

        Mobilyacılar "enflasyonla mücadele" için yıl sonuna kadar fiyatları sabitleyecek

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın indirim kampanyası beklediklerini açıklamasının ardından Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç'ten de fiyat sabitleme bildirisi geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 11:16 Güncelleme: 11.10.2023 - 11:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mobilyacılar fiyatları sabitleyecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, federasyon üyesi 15 derneğin yıl sonuna kadar mobilyada perakende fiyatlarına zam yapmayacağını belirterek, "Enflasyon ve hayat pahalılığı ile mücadele politikalarına destek için aldığımız kararın, evlilik hazırlığında olan ya da evini yenilemeyi düşünen insanlarımızın yükünü azaltacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın Cumhuriyet'in 100. yılında marketlerde büyük bir indirim kampanyası beklediklerini açıklaması ve sektörün buna hemen destek vermesinin ardından gözler, tekstil ve beyaz eşya başta olmak üzere perakende sektörünün diğer temsilcilerine çevrildi.

        REKLAM

        Bolat, dün yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Zincir marketlerimiz başta olmak üzere tüm esnafımızı, işletmelerimizi, yapacakları indirimlerle enflasyonla ve hayat pahalılığıyla mücadelemize destek vermeye davet ediyorum" sözlerini hatırlatarak, çağrısını tüm sektörler için genişletti. Bu çağrıya perakende mağazaların ve bazı sektörlerin ardından mobilyacılardan da yanıt geldi.

        ÇAĞRI ÜZERİNE HAREKETE GEÇİLDİ

        MOSFED Başkanı Güleç, 45 bini aşkın üreticisi, 50 bin mağazası ve 500 bine yakın çalışanıyla Türkiye ekonomisinin lokomotif iş kollarından mobilya sektörünün çatı kuruluşu MOSFED'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ticaret Bakanı Bolat'ın çağrısı üzerine harekete geçtiğini söyledi.

        Yüzde 80'i yerli ve milli olan mobilya sektörünün son 20 yılda 24 milyar dolar dış ticaret fazlası verdiğini dile getiren Güleç, ülkenin kalkınmasına destek noktasında üzerlerine düşen bütün sorumlulukları ve görevleri yerine getirdiklerini ve bugün de Türkiye için sorumluluk almaya hazır olduklarını anlattı.

        "KARARIN, İNSANLARIMIZIN YÜKÜNÜ AZALTACAĞINA İNANIYORUZ"

        Ahmet Güleç, MOSFED üyesi olan 15 dernek ile birlikte aldıkları karara göre yıl sonuna kadar tüm kategorilerde mobilya perakende fiyatlarına zam yapmayacaklarını belirterek, "Enflasyon ve hayat pahalılığı ile mücadele politikalarına destek için aldığımız kararın, evlilik hazırlığında olan ya da evini yenilemeyi düşünen insanlarımızın yükünü azaltacağına inanıyoruz" diye konuştu.

        Güleç, söz konusu kararı, MOSFED üyeleri Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER), Mobilya Sanayi İş Adamları Derneği (MOBSAD), Mobilya Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (MOBDER), Ofis Mobilyaları Sanayi ve İşadamları Derneği (OMSİAD), Ahşap Mutfak ve Banyo Mobilyası Sanayici ve İthalatçıları Derneği (MUDER), Okul Modüler Mobilya ve Gereçleri Sanayicileri Derneği (OMSAD), Antakya Mobilya Sanayicileri İş Adamları Derneği (ANMODER), Ankara Siteler Mobilya Üreticileri Derneği (ANSİMOD), Ege Mobilya Sanayicileri Derneği (EGEMOB), Eskişehir Mobilya Sanayicileri İş Kümelenmesi Derneği (ESMOS), İnegöl Mobilya Sanayicileri Derneği (İMOS), Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği (KAYMOS), Mobilya Aksesuar Sanayicileri Derneği (MAKSDER), Samsun Mobilyacı İş Adamları Derneği (MOBİD) ve Adana Mobilya Sanayicileri İş Adamları Derneği (MOSİAD) ile oy birliğiyle aldıklarını anlattı.

        Kararın enflasyonla mücadelenin yanı sıra yeni evlenecek gençlere sağlayacağı katkıdan bahseden Güleç, "İnsanımızın mutlu anılar biriktireceği sağlıklı ve güzel yaşam alanlarını yaratmak için dün olduğu gibi bugün ve yarın da çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Gazze'de tek enerji santralinin yakıtı bitiyor!
        Gazze'de tek enerji santralinin yakıtı bitiyor!
        Habertürk ekibi Tel Aviv'de
        Habertürk ekibi Tel Aviv'de
        Mühimmat taşıyan ABD uçağı İsrail'e ulaştı
        Mühimmat taşıyan ABD uçağı İsrail'e ulaştı
        Gazze'ye gece boyu saldırı!
        Gazze'ye gece boyu saldırı!
        Icardi'ye İspanya'dan sürpriz talip!
        Icardi'ye İspanya'dan sürpriz talip!
        Üniversiteyi kazandı... İlk derse giderken öldü!
        Üniversiteyi kazandı... İlk derse giderken öldü!
        "Gelen kaynakla agresif büyüyeceğiz'
        "Gelen kaynakla agresif büyüyeceğiz'
        EURO 2024 yolunda kritik sınav!
        EURO 2024 yolunda kritik sınav!
        Bakan Koca'dan meme kanseri açıklaması! "İlk sıraya yerleşti"
        Bakan Koca'dan meme kanseri açıklaması! "İlk sıraya yerleşti"
        Metruk binadaki yangın İstanbul'da trafiği kilitledi!
        Metruk binadaki yangın İstanbul'da trafiği kilitledi!
        Tel Aviv'den kalkan son uçaklar İstanbul Havalimanı'na indi
        Tel Aviv'den kalkan son uçaklar İstanbul Havalimanı'na indi
        Adana'da baba vahşeti! Bisiklet üzerindeki oğlunu öldürdü!
        Adana'da baba vahşeti! Bisiklet üzerindeki oğlunu öldürdü!
        Kan donduran itiraf! 2 kişi ölmüştü! Sevgilisi kundaklamış!
        Kan donduran itiraf! 2 kişi ölmüştü! Sevgilisi kundaklamış!
        O parayı sonradan alabilirsiniz
        O parayı sonradan alabilirsiniz
        Ege 12 yaşındaydı! Bir anda dengesini kaybetti!
        Ege 12 yaşındaydı! Bir anda dengesini kaybetti!
        Meclis'te oturma düzenini Devlet Bahçeli çözdü
        Meclis'te oturma düzenini Devlet Bahçeli çözdü
        2 bölgede sağanak, 2 bölgede fırtına var
        2 bölgede sağanak, 2 bölgede fırtına var
        Çiçekli bitkilerde yüzde 45'i yok olma tehlikesi
        Çiçekli bitkilerde yüzde 45'i yok olma tehlikesi
        İşte EURO 2032 stadyumları!
        İşte EURO 2032 stadyumları!
        Otomobilde kampanya yarışı
        Otomobilde kampanya yarışı