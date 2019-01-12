Moda tasarımcısı Başak Cankeş’ten performans şovu

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Modanın dikkat çeken önemli organizasyonlarına imza atan Başak Cankeş, bu kez bambaşka bir prodüksiyon ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
24 Ocak’ta Zorlu PSM’de “The Truth - Gerçek” şovu ile inovatif moda, performans sanatı ve el sanatlarını harmanlayacak olan Cankeş, bizzat kendi tasarladığı senaryonun metaforik öğeleri sayesinde yeni dünya düzeninin toplumsal farkındalıklarımızı hızla değiştirmesine öz-eleştirel bir gönderme yapıyor.
Bugüne kadarki koleksiyon sunumlarını yazdığı senaryolar çerçevesinde sanatsal şovlara dönüştüren tasarımcı, bu benzersiz prodüksiyon ile moda kavramının birçok farklı bileşenini nasıl birer kuklaya dönüştürdüğüne dikkat çekerken, moda şovlarının arka planında sarf edilen emeğin de altını çiziyor.
150 kişilik bir ekiple gerçekleştirilecek şovun kadrosunda gerçek makyaj artistleri, saç tasarımcıları, terziler, modelistler, atölye çalışanları ve 15 profesyonel tiyatrocunun yanı sıra, 40 kişilik bir gönüllü ekibi de yer alıyor. Modanın dayattığı beden, cinsiyet, ırk ve yaş gibi kalıplaşmış normlara kafa tutan bu şovda modeller yer almıyor ve senaryosu - sanat yönetmenliğini de yine Başak Cankeş üstleniyor.
Koleksiyonlarını bir sanat pratiğine çeviren ve sezonsuz tasarımlar yapan Başak Cankeş farklı disiplinlerden sanatçılarla yaptığı iş birliklerine bu kez yenilerini ekliyor ve Fırat Neziroğlu’nun yanı sıra, deri sanatçıları Afshin Zardin, Cihan Kaymaz, Murat Ateş’le çalışıyor. The Truth için geleneksel deri oyma sanatıyla üretilen yorgan, tablo ve 3000 metrelik deri ipten örülen bir elbiseye bu sanatçılarla birlikte imza atıyor. Şovun tamamı boyunca karşınıza çıkan, gerçek ve sahte olan arasındaki tekinsiz ilişkiyi irdeleyen ve kişinin özüne ulaşmasının mesajlarını içeren özgün desenlerin yer aldığı tasarımlarda süet ve derilere ağırlık veriyor.
Şovun koreografisi Başak Cankeş ve aynı zamanda performans sanatçısı olan koreograf Ekin Bernay’a ait.
Tüm koleksiyonun styling’ini ise Mert Yemenicioğlu üstlendi. Teknik prodüksiyon ise Ekin Ses Işık görüntü sistemleri tarafından desteklendi.
Bir yıllık tüm performans, koleksiyon ve sanatsal üretim sürecinin Zeynep Dilara Aksoy yönetmenliğinde çekilen THE TRUTH belgeseli ise performanstan sonra gösterime girecek.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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