Atatürk’ün “İstikbal göklerdedir!” sözüyle işaret ettiği gibi, 1920’li yıllarda havacılık tarihi için çok önemli adımlar atan ve tutkusu sayesinde ilk havayolu uçuşundan ilk sivil havacılık okuluna kadar pek çok ilke imza atan Hürkuş, karşısına çıkan tüm engellere ve zorluklara rağmen asla boynunu eğmeyerek daima göklere bakmaya devam eden gizli bir kahraman.