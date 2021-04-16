Belki de bunca yıl içimde bekleyişinin sebebi budur bu koleksiyonun diye düşünüyorum. Ön yargı ve belli belirsiz bir kibir ile uzaktan sevdiğim Pazen’in içime oturuşu, sinişi, aklıma ve elime ulaşıp kendini anlattırışı bana. Yorgan kenarı teyeller gibi teyelleyişi ile kendini içime ve bu koleksiyona, bana havada, asılı belirsizlik içinde olmadığımızı, kendimizden çok eski bir şeye, kendimizin çok eski hallerine bağlı olduğumuzu hatırlattı," diyerek anlatıyor tasarımcı.