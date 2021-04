ZEYNEP TOSUN

Zeynep Tosun, yaşadığı topraklardaki köklerine ithafen hazırladığı Apasas; The City of The Mother Goddess adlı koleksiyonunda Anadolu’da yaşadıklarına inanılan ve mitolojinin gelmiş geçmiş en güçlü kadınları olarak kabul edilen Amazon kadınlarının yaşam hikâyelerinden ilham alıyor...