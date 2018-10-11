Model Gizem Barlak'tan Arda Turan iddiası

Ünlü model Gizem Barlak futbolcu Arda Turan ile popçu Berkay'ın kavgası sırasında kendisininde aynı mekanda olduğunu ve Arda Turan'ın kendisine de saygısızlık yaptığını iddia etti