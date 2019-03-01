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İran’da 60 yıl önce temelleri atılan nakaşihat olarak bilinen modern kaligrafinin günümüzdeki en önemli temsilcilerinden Esmaeil Rashvand Türkiye’ye yerleşti. Bundan sonra sanat hayatına Türkiye’de devam edecek olan Rashvand’ın hat ve kaligrafiyle ilgili yazdığı kitaplar halen İran liselerinde okutuluyor, İran'daki sanat üniversitelerinin giriş sınavlarında referans kitap olarak gösteriliyor.
SANAT NEFES ALMAK GİBİ
Hem klasik hat hem de modern kaligrafide İran’ın yanı sıra İtalya ve Fransa dahil birçok Avrupa ülkesinde 20’den fazla kişisel ve karma sergide alan Rashvand, resim ve kaligrafi yapmanın kendisi için nefes almak, yemek yemek gibi ihtiyaç olduğunu söyledi. Modern kaligrafinin dünyanın aksine Türkiye’de neredeyse hiç bilinmediğine dikkat çeken Rashvand, “Türkiye’de bu sanatı yaymak, tanıtmak ve sunmaktan dolayı çok mutluyum” dedi.
MODERN KALİGRAFİ GÖRSELLİĞE SESLENİR
Klasik hat sanatında harflerin anlamının öne çıktığını, bunun da sanatçının yaratıcılığını sınırlandırdığına dikkat çeken Rashvand, modern kaligrafinin farkını ise şöyle anlattı:
“Modern kaligrafi harflerle yapılıyor. Bu tarzda ressam, görsel anlatımda figürler, çizgiler ve şekiller yerine harfler ve kelimeler kullanıyor. Bu eserlerde klasik hat sanatının aksine, kelimelerin ve cümlelerin anlamı önemli değil. Onun yerine bir resim olarak içerik ve görsellik üzerinden mesajını iletiyor” dedi.
Şimdiye kadar yüzlerce sanatçı yetiştiren Esmaeil Rashvand’ın dünyada ses getiren en önemli öğrencisi ise aynı zamanda oğlu olan Babak Rashvand. Oğul Rashvand İran'dan İngiltere'ye; Malezya'dan Paris'e kadar onlarca ülkede kişisel sergiye imza attı.
ESMAEİL RASHVAND KİMDİR?
İran'ın Zanjan şehrinde 1957’de doğan ressam, hattat, sanat yazarı ve sanat öğretmeni Esmaeil Rashvand, 1976 yılında resim ve hat öğretmeni olarak çalışmaya başladı ve 31 yıl boyunca İran sanat okulları ile üniversitelerinde hat, kaligrafi ve grafik dersleri verdi.
20 yaşında İran Hattatlar Birliği'nde 4 yıl boyunca nastalig (talik) hattı eğitimi gören Rashvand, 1983 yılında kaligrafi öğretim görevlisi sertifikası aldı. 1986, 1987 ve 1988 yıllarında İran Zenjan eyaleti kaligrafi festivallerinde birinci olan Rashvand, 2002 yılında halen İran'da lise sanat okullarında ve üniversitelerinde okutulan hat ve kaligrafi ders kitabını İran mili eğitim Bakanlığı için yazdı.
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