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Modern Pentatlon Dünya Kupası'nda Türkiye, altın madalya kazandı

Modern Pentatlon Dünya Kupası'nın 2. etabındaki karışık bayrak yarışında milli sporcular İlke Özyüksel ve Buğra Ünal, birinci oldu

Modern Pentatlon Dünya Kupası'nda Türkiye, altın madalya kazandı
AA

Ankara Atlı Spor Kulübündeki organizasyonun son gününde 15 ülkenin yarıştığı karışık bayrak yarışını İlke Özyüksel-Buğra Ünal ikilisi 1374 puanla birinci sırada bitirirken, Meksika'dan Mariana Arceo-Manual Padilla ikilisi 1341 puanla ikinci, İngiltere'den Jessica Varley-Myles Pillage ekibi de 1317 puanla üçüncü sırayı elde etti.

Dünya Kupası organizasyonlarına, 25-30 Nisan 2023 tarihlerinde Macaristan'da yapılacak üçüncü etap ve 9-15 Mayıs 2023 tarihlerinde Bulgaristan'da düzenlenecek dördüncü etap yarışlarıyla devam edilecek.

Ankara Atlı Spor Kulübünde 31 Mayıs-4 Haziran 2023 tarihlerinde 2023 Modern Pentatlon Dünya Kupası Finali düzenlenecek.

Finale; Mısır, Türkiye, Macaristan ve Bulgaristan'da yapılan dört Dünya Kupası etabında yüksek puan toplayan 36 kadın ile 36 erkek sporcu katılacak.

Finali şampiyon tamamlayan kadın ve erkek sporcu, Fransa'da düzenlenecek 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda yarışma hakkı kazanacak.

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