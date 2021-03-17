Moderna, çocuklarda Covid-19 aşı denemelerine başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlık
ABONE OL

Moderna, çocuklarda Covid-19 aşı denemelerine başladı

ABD merkezli ilaç şirketi Moderna, salgında kitle bağışıklığı için 6 ay ile 11 yaş arası çocuklarda yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşı çalışmasına başladığını bildirdi

Moderna, çocuklarda Covid-19 aşı denemelerine başladı
Moderna, çocuklarda Covid-19 aşı denemelerine başladı
0:00 / 0:00
AA

Moderna’dan yapılan açıklamada, ABD Sağlık Bakanlığı ve Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü ile yürütülen ortak çalışmada ilk faz klinik denemeler için aşının çocuklara uygulanmaya başlandığı belirtildi.

Faz 2 ve 3 aşamalarının birleştirilerek iki bölüm halinde 6 bin 750 çocuk üzerinde denenmesinin yapılacağı kaydedilirken, söz konusu klinik deneylerin ne zaman tamamlanmasının beklendiği konusunda ise bilgi verilmedi.

Moderna İcra Kurulu Başkanı Stephane Bancel, "Bu pediatrik çalışma, genç yaş nüfusunda Covid-19 aşı adayımızın potansiyel güvenliğini ve immünojenitesini değerlendirmemize yardımcı olacak" ifadesini kullandı.

Federal sağlık yetkilileri, çocuklar üzerindeki çalışmaların olumlu sonuç vermesi halinde, lise son sınıfların sonbahardaki okul döneminde, orta ve ilkokulların da 2022 yılı başlarında aşılanabileceğini kaydetti.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi tarafından onaylanan ülkedeki Covid-19 aşılarında Moderna ile Johnson & Johnson 18 yaş ve üstü, Pfizer/BioNTech aşısı ise 16 yaş ve üstüne uygulanabiliyor.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Yakı bandı kullanırken dikkat! Yanlış kullanımı zarar veriyor - Haberler
SAĞLIKYanlış kullanımı bakın ne yapıyor!
SON DAKİKA: Bilim Kurulu bugün toplanıyor! İşte toplantı saati
SAĞLIKBilim Kurulu bugün toplanıyor!
SON DAKİKA! Sağlık Bakanlığı rehberi güncelledi! 2 doz aşı olana karantina yok - Haberler
SAĞLIKSağlık Bakanlığı rehberi güncelledi! 2 doz aşı olana ...
KIPKIRMIZI... Son dakika: Korona mutasyon Karadeniz'i vurdu! (Risk haritası)
SAĞLIKKırmızı Karadeniz'de 'mutant' etkisi!
17 Mart Koronavirüs tablosu açıklanıyor... Son dakika koronavirüs vaka sayısı! Bugünkü korona tablosu
SAĞLIKEn güncel Türkiye Koronavirüs tablosu
Fransa Başbakanı Castex: "Bir tür üçüncü dalganın içindeyiz"
SAĞLIKFransa'dan "üçüncü dalga" açıklaması
Son dakika haberi Bakan Koca, vaka sayıları artan ve azalan illeri açıkladı
SAĞLIKBakan Koca, vaka sayıları artan ve azalan illeri ...
İnterseks nedir? İnterseks ne demek?
SAĞLIKİnterseks nedir?
16 Mart koronavirüs tablosu açıklandı! Türkiye bugünkü korona vaka sayısı kaç?
SAĞLIKİşte en güncel koronavirüs tablosu!
SON DAKİKA: Koronavirüs vaka sayısı 16 bini aştı! 16 Mart tablosu açıklandı... - Haberler
SAĞLIKKoronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 16 bin 749