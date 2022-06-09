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Haberler Sağlık Moderna Omicron'a karşı daha etkili, destekleyici aşı geliştirdi
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Moderna, Omicron'a karşı daha etkili, destekleyici aşı geliştirdiğini duyurdu

ABD ilaç şirketi Moderna, geliştirdiği yeni Covid-19 destekleyici aşısının Omicron varyantına karşı bağışıklık sistemini daha da güçlendirdiğini bildirdi

Moderna Omicron'a karşı daha etkili, destekleyici aşı geliştirdi
Moderna Omicron'a karşı daha etkili, destekleyici aşı geliştirdi
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AA

ABD ilaç şirketi Moderna'dan yapılan açıklamada, Moderna'nın virüse karşı ilk ürettiği aşı ile Omicron varyantına karşı geliştirilen yeni aşının birleştirilerek test edildiği belirtildi.

Açıklamada, mRNA-1273.214 adı verilen 50 mikrogram iki değerli (bivalan) destekleyici aşının, Omicron'a karşı ilk üretilen orijinal Moderna aşısından daha güçlü bir antikor tepkisi oluşturduğu kaydedildi.

Söz konusu aşının güz döneminde Covid-19 salgınına karşı önde gelen koruyucu doz olmasının beklendiği ifade edilerek, çalışmalar sırasında elde edilen ön veriler ve analizlerin federal makamlara sunulacağı bildirildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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