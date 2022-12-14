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Modric Arjantin maçı sonrası isyan etti: Tam bir felaket!

FIFA 2022 Dünya Kupası yarı final maçında Lionel Messi'li Arjantin, Luka Modric'in kaptanlığını yaptığı Hırvatistan'ı yendi ve finale adını yazdırdı. 37 yaşındaki Luka Modric, Arjantin maçı sonrasında ise sert açıklamalarda bulundu

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  • Modric Arjantin maçı sonrası isyan etti: Tam bir felaket!

    2022 Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin'e 3-0 kaybederek evine dönen Hırvatistan'da Luka Modric maçta alınan kararlara tepki gösterdi. 
  • Modric Arjantin maçı sonrası isyan etti: Tam bir felaket!

    37 yaşındaki yıldız futbolcu Lionel Messi ile ilgili de açıklama yaptı.
  • Modric Arjantin maçı sonrası isyan etti: Tam bir felaket!

    Maçı kaybettikleri için çok üzgün olduklarını belirten deneyimli oyuncu, verilen penaltı kararının yanlış olduğunu söyledi. Modric konuyla ilgili açıklamasında, "Üzgünüz, bir Dünya Kupası finali daha oynamayı düşünmüştük ama olmayacak. Hakemler hakkında konuşmam ama bu en kötülerden biriydi. Sadece bugünden bahsetmiyorum, tam bir felaketti. Verilen penaltı kesinlikle kilit bir an evet ama karar yanlış. Oyunu da çok değiştirdiği açık. Olan oldu, değiştiremeyiz, Arjantin'i tebrik ederiz." sözlerini kullandı.
  • Modric Arjantin maçı sonrası isyan etti: Tam bir felaket!

    Lionel Messi'nin performansına da değinen Modric, "Messi'yi tebrik ederim. Finalde iyi şanslar diliyorum. İnanılmaz bir turnuva geçiriyor ve büyüklüğünü gösteriyor" açıklamasını yaptı. Deneyimli oyuncu Hırvatistan Milli Takımı'nı bırakıp bırakmadığı ile ilgili soruya ise, "Hırvatistan'la son maçım mıydı bilemiyorum. Şu anda bunu konuşmanın zamanı değil" diyerek açıklamalarını tamamladı.
  • Modric Arjantin maçı sonrası isyan etti: Tam bir felaket!

    MİLLİ TAKIMI BIRAKCAK MI?

    Deneyimli oyuncu Hırvatistan Milli Takımı'nı bırakıp bırakmadığı ile ilgili soruya ise, "Hırvatistan'la son maçım mıydı bilemiyorum. Şuanda bunu konuşmanın zamanı değil" diyerek açıklamalarını tamamladı.
  • Modric Arjantin maçı sonrası isyan etti: Tam bir felaket!

    Hırvatistan teknik direktörü Zlatko Dalic, Arjantin maçının ardından karşılaşmayı değerlendirdi. 
  • Modric Arjantin maçı sonrası isyan etti: Tam bir felaket!

    Dalic takımın önemli oyuncularından Marcelo Brozovic'in sakatlandığını söyleyerek sözlerine başladı ve "Marcelo bir sancı hissettiğini ve biz de maçın sonuna kadar oynatmamaya karar verdik. Üçüncülük maçını da düşünerek daha korumacı bir düşünce oluşturduk. Çocukları hiçbir şey için suçlayamam, ilk yarım saatte oyunu biz kontrol ettik ama bazen şans sizin yanınızda olmuyor. Her şeye hazırlandık ama gerçek bir forvet eksikliğimiz var.Dünya Kupası öncesinde birisi bana buraya kadar geleceğimizi söyleseydi mutlu olurdum. Bu takımla gerçekten gurur duyabileceğimizi düşünüyorum" açıklamasını yaptı.

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