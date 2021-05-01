Mohamed'in parası Diagne'den!

Devre arasında Zamalek’ten 2 milyon dolar karşılığında kiralanan Mostafa Mohamed hakkında dün Mısırlı ekibin yöneticisi Tarek Hashish’in, “Galatasaray henüz Mohamed’in bonservisinin tamamını almak için gerekli ücreti ödemedi” sözleri kafalarda soru işareti yarattı. Ancak 31 Aralık 2021’e kadar 4 milyon dolar ödemesi durumunda Mısırlı golcünün tapusunu alacak olan Sarı-Kırmızılılar, bu paranın İngiltere’den gelmesini bekliyor.

Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; Ara transferde Mbaye Diagne’yi 1.4 milyon Pound’a West Bromwich Albion’a kiralarken 1 milyon 175 bin Euro’luk yarım maaşını kendisi ödeyen Cimbom, Ada ekibinde önemli etki yaratan Senegalli golcünün satın alma opsiyonunun kullanılmasını bekliyor. West Bromwich Albion Menajeri Sam Allardyce’ın kalmasını istediği Diagne’nin de İngiltere’de mutlu olduğunu bilen sarı-kırmızılıların buradan gelecek parayla Mohamed’i satın alacağı bildirildi.

TEK SORUN KÜME DÜŞMESİ

Diagne’nin satın alma opsiyonu belirlenirken İngiliz ekibinin kümede kalıp kalmayacağına yönelik bir anlaşma sağlayan Cengiz yönetimi, West Bromwich Albion’ın Premier Lig’de kalmasını umuyor. Ancak WBA son 5 haftaya girilirken küme düşme hattının 9 puan gerisinde bulunuyor.

Ada ekibi eğer ligde kalırsa Diagne’yi satın almak için Cimbom’a 6 milyon Euro ödeyecek. Bir alt lige düşerse 4.3 milyon Euro’ya satın alacak.