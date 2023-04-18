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Mohamed Salah Premier Lig tarihine geçti!

İngiltere Premier Lig’in 31. haftasında Liverpool, deplasmanda Leeds United’ı 6-1 mağlup ederken, mücadelede 2 gol atan Mohamed Salah yeni bir rekorun daha sahibi oldu.

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HABERTURK.COM / AA
  • Mohamed Salah Premier Lig tarihine geçti!

    İngiltere Premier Lig’in 31. hafta mücadelesinde Liverpool, deplasmanda Leeds United’ı 6-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti. 
  • Mohamed Salah Premier Lig tarihine geçti!

    Liverpool'un yıldızı Mohamed Salah, Leeds karşısında attığı 2 golle Premier Lig tarihine geçti. 
  • Mohamed Salah Premier Lig tarihine geçti!

    Mısırlı futbolcu, Premier Lig'de sol ayağıyla en çok gol atan isim oldu. 
  • Mohamed Salah Premier Lig tarihine geçti!

    Bir önceki rekor, sol ayağıyla 107 gol kaydedenbir başka Liverpool efsanesi Robbie Fowler'a aitti.
  • Mohamed Salah Premier Lig tarihine geçti!

    30 yaşındaki isim, bu sezon kırmızı formayla 30’u Premier Lig, 8’i Şampiyonlar Ligi olmak üzere 43 maçta 26 gol atarken, 11 kez de gol pası verdi.
  • Mohamed Salah Premier Lig tarihine geçti!

    LIVERPOOL 4 MAÇ SONRA KAZANDI

    Liverpool, Leeds galibiyetiyle 4 maç sonra hanesine 3 puan yazdırdı. Kırmızılar, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Real Madrid, Premier Lig’de Bournemouth ve Manchester City’e mağlup olurken, bu periyotta tek puanı Arsenal’e karşı aldı.
  • Mohamed Salah Premier Lig tarihine geçti!

    Liverpool, son 3 puanını ise yine farklı skorla (7-0) mağlup ettiği Manchester United’dan almıştı.
  • Mohamed Salah Premier Lig tarihine geçti!

    JOTA SİFTAH YAPTI

    Söz konusu maçın 52. dakikasında takımının 3. golünü atan Diego Jota, Liverpool formasıyla bu sezon ilk golüne imza atmış oldu. 
  • Mohamed Salah Premier Lig tarihine geçti!

    Jota, 2 gol, 1 asistle tamamladığı müsabakanın 81. dakikasında yerini Brezilyalı golcü Roberto Firmino’ya bıraktı. 
  • Mohamed Salah Premier Lig tarihine geçti!

    26 yaşındaki futbolcu kırmızılılarla bu sezon 20 karşılaşmada 2 gol, 8 asist üretti. 
  • Mohamed Salah Premier Lig tarihine geçti!

    Liverpool formasıyla 3. sezonunu geçiren Portekizli, ilk sezonunda 30 maçta, 13 gol, 1 asist katkısı sağlarken, 2. sezonunda ise 55 maçta 21 gol, 6 asistle kariyer sezonunu yaşamıştı.

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