Mohamed Salah'tan Gazze için yardım çağrısı
Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak, Gazze için yardım çağrısında bulundu.
Giriş: 18.10.2023 - 23:45 Güncelleme: 18.10.2023 - 23:45
Premier Lig takımlarından Liverpool'un yıldız futbolcusu Mohamed Salah, Gazze'de yaşananlara sessiz kalmayarak sosyal medya hesabından bir video paylaştı.
Mısırlı oyuncu, "Gazze halkının acilen gıdaya, suya ve tıbbi malzemeye ihtiyacı var. Dünya liderlerini, masumların katledilmesini engellemeye çağırıyorum. İnsanlık galip gelmeli" açıklamasında bulundu.