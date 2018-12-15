Kariyerinde Valencia, Liverpool, Juventus, Fiorentina ve Paris Saint-Germain gibi Avrupa’nın önemli takımlarında forma giyen Malili futbolcu Mohamed Sissoko, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Spor Toto 1. Lig’de oynanan İstanbulspor-Ümraniyespor maçını izleyen Sissoko, İstanbulspor’a daveti için teşekkür ettiğini belirterek, “Çok güzel bir maç oldu. Türkiye’nin seviyesini görmüş oldum. Bence beraberlik maçın hakkıydı. Çok güzel misafirperverlik gösterdiler” şeklinde konuştu.
“KESİNLİKLE TRANSFER İLE İLGİLİ GELMEDİM”
Davetin kesinlikle transfer ile ilgili olmadığını açıklayan 33 yaşındaki futbolcu, “Sadece İstanbulspor’un davetini kabul ettim. Hakkı Sarıalioğlu’na misafir ettiği için teşekkür ederim” diye konuştu.
Geçmişte Türkiye’den teklif aldığını söyleyen Sissoko, “Geçmişte ister istemez Türkiye’den teklifler geldi ama oynadığım kulüpler doğrultusunda çok büyük transferler olduğu için Türk takımları fazla yanaşamadı” ifadelerini kullandı.
“TÜRKİYE’NİN BÜYÜK AVRUPA LİGLERİNE YAKLAŞTIKLARI GÖRÜNÜYOR”
Son olarak Türkiye’deki futbolu takip ettiğini aktaran Malili futbolcu, “Çünkü çok sayıda Fransız ve Afrika kökenli futbolcular var. Türkiye ligi çok hoşuma gidiyor. Türkiye’de çok özel bir potansiyel var. Büyük liglerle rekabet olacak şekilde. Biraz zaman alacak gibi görünüyor. Büyük Avrupa liglerine yaklaştıkları gibi görünüyor” dedi.
Öte yandan Eskişehirspor’da oynayan Ibrahim Sissoko ile Akhisarspor’da futbol hayatını sürdüren Abdoul Sissoko, Mohamed Sissoko’nun kardeşleri.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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