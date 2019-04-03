Gösterdiği kötü performansla bu sezon beklentilerin altında kalan Fenerbahçe'de gelecek sezonun kadro yapılanmasına şimdiden başlanmış durumda.

Transfer listesinde bir çok genç isim bulunduran Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde Juventus'un genç golcüsü Moise Kean ile temasa geçmişti. İtalyan futbolcu kiralama opsiyonu ile kadrosuna katmak isteyen sarı-lacivertlilere İtalyan ekibinden kötü haber geldi.

Juventus, genç futbolcuyu kadro planlaması içerisinde bulundurduğunu ve futbolcunun sözleşmesini uzatmak için menajeriyle görüşmelere başlandığını belirtti.