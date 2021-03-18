Avrupa Ligi son 16 turunda Granada, deplasmanda Molde'ye 2-1 mağlup olsa da toplamda 3-2'lik sonuçla çeyrek finale yükseldi.

Mücadelenin gol perdesi 29. dakikada açıldı. Konuk ekibin stoperi Jesus Vallejo talihsiz bir an yaşadı ve kendi ağlarını havalandırdı. Molde, ilk 45 dakikayı 1-0 önde tamamladı.

Bir dönem Fenerbahçe'de de top koşturan Roberto Soldado 64. dakikada oyuna dahil oldu. 35 yaşındaki golcü oyuna girdikten yaklaşık 8 dakika sonra golünü attı ve skora dengeyi getirdi.

Molde son dakikalarda Eirik Hestad'la penaltıdan gol bulsa da Granada çeyrek finale yükselen taraf oldu.