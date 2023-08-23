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        Molde-Galatasaray maçı CANLI YAYIN

        Molde-Galatasaray maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, gruplar öncesi son engel olan play-off turunda sahne alıyor. Sarı-kırmızılılar, play-off turu ilk maçında Norveç temsilcisi Molde'ye konuk oluyor. Zorlu deplasmandan avantajlı bir skorla dönmek isteyen Cimbom, 29 Ağustos'taki rövanşta seyircisi önünde Devler Ligi gruplarına adını yazdırmayı hedefliyor. Molde Galatasaray maçıyla ilgili tüm detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 23.08.2023 - 20:55 Güncelleme: 23.08.2023 - 20:55
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        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu ilk maçında deplasmanda Norveç ekibi Molde ile karşı karşıya geliyor.

        STAT: Aker

        HAKEM: Anthony Taylor (İngiltere)

        SAAT: 22.00

        YAYIN: Exxen

        Molde: Karlstrom, Haugan, Bjornbak, Ellingsen, Linnes (Tiedeman), Breivik, Mannsverk, Eriksen, Haugen, Magnus Eikrem, Brynhildsen

        Galatasaray: Muslera, Boey, Abdülkerim, Nelsson, Angelino, Berkan, Oliveira, Yunus, Mertens, Kerem, Icardi

        Sarı-kırmızılılar, İstanbul'daki rövanş öncesi avantajlı bir skorla sahadan ayrılmayı hedefliyor.

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        PLAY-OFF'A NASIL GELDİLER?

        Galatasaray, 2. ön eleme turunda Litvanya ekibi Zalgiris'i, 3. ön eleme turunda da Sloven temsilcisi Olimpija Ljubljana’yı eleyerek bu tura geldi.

        Molde ise 2. ön eleme turunda Finlandiya takımı HJK Helsinki'yi, 3. ön eleme turunda da Faroe Adaları'ndan Klaksvik'i eledi.

        Molde-Galatasaray eşleşmesinin rövanşı 29 Ağustos Salı günü İstanbul'da oynanacak.

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        MOLDE İLE G.SARAY İLK KEZ

        Galatasaray, Avrupa kupalarında ilk kez Molde ile mücadele ediyor. Molde ise Türk takımlarına karşı daha önce 2015 yılında UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, 2021 yılında da UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Trabzonspor ile karşılaştı. Norveç ekibi, 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 beraberlik aldı.

        MOLDE'DE TANIDIK İSİM

        Molde'de, Galatasaray'da 2016-2021 yıllarında arasında oynayan Martin Linnes forma giyiyor. 31 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılılar ile 146 resmi maçta görev alırken, rakip fileleri de 5 kez havalandırdı. Norveçli futbolcu, Galatasaray ile 2 kez Süper Lig şampiyonluğu da yaşadı.

        AVRUPA KUPALARINDA 307. MAÇ

        Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 306 kez oynadı. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar, 109 kez sahadan galip ayrılırken, 115 kez de rakiplerine mağlup oldu. 82 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan müsabakalarda Cimbom, rakip fileleri 408 kez havalandırırken, kalesinde ise 450 gol gördü.

        Teknik Direktör Okan Buruk da sarı-kırmızılıların başında Avrupa kupalarında beşinci sınavına çıkacak.

        BU SEZON 6 RESMİ MAÇ OYNADI

        Galatasaray, bu sezon şimdiye kadar UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 4, Süper Lig’de 2 olmak üzere 6 resmi maç oynadı. Sarı-kırmızılılar bu müsabakalarda 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

        MOLDE, NORVEÇ LİGİ'NDE 4. SIRADA

        Molde, Norveç Ligi'nde geride kalan 19 haftada 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyetle topladığı 34 puanla 4. sırada bulunuyor. Molde, son olarak evinde Valerenga ile golsüz berabere kaldı.

        TORREIRA CEZALI

        Galatasaray’da, Olimpija Ljubljana ile oynanan rövanş maçında kırmızı kart gören Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira, Molde karşısında forma giyemiyor.

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