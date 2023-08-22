Molde Galatasaray play-off maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? - Galatasaray Haberleri

Molde Galatasaray play-off maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? - Galatasaray Haberleri

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Bu yıl ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmek adına ön eleme turlarına çıkan ve ilk iki rakibi Zalgiris Vilnius ve Olimpija Ljubljana'yı turnuvanın dışına iterek son eleme turu olan play-offlara adını yazdıran Galatasaray, Norveç ekibi Molde ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. İşte, İngiliz hakem Anthony Taylor'ın düdük çalacağı karşılaşmaya dair ayrıntılar...