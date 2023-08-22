Molde Galatasaray play-off maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Şampiyonlar Ligi play-off turu için heyecan dorukta. Gün itibariyle başlayacak olan eleme turunda temsilcimiz Galatasaray da Norveç ekibi Molde ile kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadele öncesi sarı kırmızılı taraftarların hakkında en çok arama yaptığı Molde Galatasaray play-off maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorularının cevaplarını bir araya getirdik...
Bu yıl ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmek adına ön eleme turlarına çıkan ve ilk iki rakibi Zalgiris Vilnius ve Olimpija Ljubljana'yı turnuvanın dışına iterek son eleme turu olan play-offlara adını yazdıran Galatasaray, Norveç ekibi Molde ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. İşte, İngiliz hakem Anthony Taylor'ın düdük çalacağı karşılaşmaya dair ayrıntılar...
MOLDE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk mücadelesine sahne olacak Molde Galatasaray maçı, 23 Ağustos Çarşamba günü oynanacak.
Zorlu karşılaşma TSİ 22:00'de başlayacak ve Exxen'den canlı yayınlanacak.
GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ
Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Kerem, Zaniolo, Olivieira, Torreira, Mertens, Bakambu.