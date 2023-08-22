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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Molde Teknik Direktörü Erling Moe: Galatasaray'ın zayıf taraflarını iyi çalıştık - Futbol Haberleri

        Molde Teknik Direktörü Erling Moe: Galatasaray'ın zayıf taraflarını iyi çalıştık

        Molde Teknik Direktörü Erling Moe, Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulundu. "Güçlü yönlerimizi ve rakibin zayıf taraflarını iyi çalıştık" diyen Moe, antrenmanda sakatlanan Linnes'in son durumunun maç saatinde belli olacağını söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 17:22 Güncelleme: 22.08.2023 - 17:22
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        "G.Saray'ın zayıf taraflarını iyi çalıştık"
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        UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Galatasaray'ı ağırlayacak Norveç temsilcisi Molde'de teknik direktörü Erling Moe ve Norveçli orta saha oyuncu Martin Ellingsen maç öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu.

        Antrenmanda sakatlık yaşayan eski Galatasaraylı Martin Linnes'in son durumunun maç saatinde belli olacağını söyleyen Moe, şu ifadeleri kullandı:

        "Görevimizi iyi bir şekilde yerine getirdik. Yarın için hazır olduğumuzu düşünüyoruz. Rakibimiz çok önemli transferler yaptı. Ancak biz de iyi çalıştık. Güçlü yönlerimizi ve rakibin zayıf taraflarını iyi çalıştık. Böyle önemli oyunculara karşı oynamak da enteresan olacak. Yarın kim daha iyi göreceğiz. Martin Linnes bugün antrenmanda bir darbe aldı. Durumu henüz belli değil. Maç saatinde belli olacak. Forvetimiz Veton Berisha ise oynayamayacak.

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        Dolu statta oynamak her zaman başkadır. Özel bir maç bizi bekliyor. Galatasaray, ofansif oynayan, iyi futbolun peşinde olan bir takım. İyi bir maç izleteceğimizi düşünüyorum. Önceki eleme turlarında karşılaştığımız HJK Helsinki ve Klaksvik maçlarına göre daha değişik bir oyun olacaktır.

        "CENNETE HOŞ GELDİNİZ' DİYORUZ"

        Böyle maçlardan önce her zaman skor tahmininde bulunmak çok zordur. Sahaya çıkıp elimizden geleni yapacağız. Evimizde oynuyoruz. Kendimize güvenimiz var. Daha önce de çok iyi takımlara karşı iyi performanslar sergiledik. Yarın kendimiz olup elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Karşımızda çok iyi bir takım var.

        Türkiye'ye gittiğimizde seyirciler, 'Cehenneme hoş geldiğiniz.' diyorlar. Biz burada Molde'ye konuk olan seyircilere, 'Cennete hoş geldiniz.' diyoruz."

        ELLINGSEN: KAYBEDECEK BİR ŞEYİMİZ YOK

        Norveçli orta saha oyuncu Martin Ellingsen ise şöyle konuştu:

        "Çok heyecanlı ve mutluyum. Play-off'ta oynamaktan dolayı mutluyuz. Kaybedecek bir şeyimiz yok. Bizim baskı yönünden bir sıkıntımız yok. Tüm baskı rakip takımın üzerinde. Futbol dolu tribünler önünde daha güzel. Heyecanla maçı bekliyoruz. Çok gürültülü bir atmosfer bekliyorum. Özellikle Türkiye'den gelecek seyircilerin iyi taraftar olduğunu ve takımlarını iyi destekleyeceğini biliyorum. Güzel bir atmosferde maç yapacağımızı düşünüyorum. Sadece kendi oyunumuza odaklanıp Galatasaray'ı yenmeye çalışacağız."

        Bu arada Norveç ekibi, Galatasaray maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

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