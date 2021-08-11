"Karşımızda çok iyi bir takım var"

Molde Trabzonspor maçı için artık geri sayım başladı. UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Trabzonspor, 3. ön eleme turu rövanş maçında Norveç takımı Molde'ye konuk oluyor. İlk maçta rakibiyle 3-3 berabere kalan temsilcimiz, deplasmanda galibiyetten başka bir şey düşünmüyor...



MOLDE TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Konferans Ligi eleme turu Trabzonspor Molde maçında ilk düdük 5 Ağustos 2021 Perşembe günü saat 19:00'da çalacak. Mücadelenin yayıncı kuruluşu ASpor olacak...



TRABZONSPOR MUHTEMEL İLK 11'İ

Uğurcan Çakır, Peres, Hugo, Edgar Ie, Trondsen, Berat, Yunus, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Djaniny