Moldova - Beyaz Rusya maçı rakamları

UEFA Uluslar Ligi D Ligi Grup 2 maçında Moldova ile Beyaz Rusya, 11 Eylül 2018 Salı günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 21:45. Moldova, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Beyaz Rusya, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 615 kodlu maçı oynayanlar; Moldova galibiyet oranı 3.10, beraberlik oranı 3.00, Beyaz Rusya galibiyet oranı 1.85. 2.5 gol altının oranı 1.55, 2.5 gol üstünün oranı 1.80. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Moldova önceki hafta Beyaz Rusya mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Beyaz Rusya ise Moldova karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

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