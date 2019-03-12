A Milli Futbol Takımı'nın 25 Mart Pazartesi günü Eskişehir'de 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu ikinci maçında karşılaşacağı Moldova'nın aday kadrosu açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Alexandru Spiridon tarafından belirlenen Moldova'nın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Alexei Coselev (Fortuna Sittard), Stanislav Namasco (Zeta), Dumitru Celeadnic (Sheriff)

Defans: Veaceslav Posmac, Artiom Rozgoniuc (Sheriff), Dinu Graur, Artur Craciun, Sergiu Platica (Milsami Orhei), Alexandru Epureanu (Medipol Başakşehir), Oleg Reabciuk (Porto), Ion Jardan (FC Petrocub Hincești)

Orta Saha: Catalin Carp (Ufa), Eugen Cebotaru (Sibir Novosibirsk), Gheorghe Anton (Sheriff), Artur Ionita (Cagliari), Iaser Turcan (Petrocub Hinceşti), Alexandru Antoniuc (Milsami Orhei), Constantin Sandu (Speranta Nisporeni), Radu Ginsari (Hapoel Haifa), Eugeniu Cociuc (Sebail)

Forvet: Ion Nicolaescu (Shakhtyor Soligorsk), Vitalie Damascan (Torino), Vladimir Ambros (Petrocub Hinceşti), Nicolae Milinceanu (Chiasso)