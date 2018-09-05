Moldova U21 - Beyaz Rusya U21 maçı ne zaman?

Avrupa U21 Şampiyonası Eleme Turu Grup 1 maçında Moldova U21 ile Beyaz Rusya U21, 06 Eylül 2018 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 18:00. Maç öncesi Moldova U21 3 puanla 5. sırada, Beyaz Rusya U21 10 puanla 3. sırada bulunuyor. Ev sahibi Moldova U21, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Beyaz Rusya U21, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 484 kodlu maçı oynayanlar; Moldova U21 galibiyet oranı 2.70, beraberlik oranı 3.00, Beyaz Rusya U21 galibiyet oranı 2.00.

Moldova U21 son hafta oynanan Beyaz Rusya U21 maçında 1-0 kazandı.

Beyaz Rusya U21 ise Liechtenstein U21 maçında 5-0 kazandı.

Moldova U21, evinde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 8 gol yedi.

Beyaz Rusya U21, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Beyaz Rusya U21 4 kez gol sevinci yaşadı, 3 kez topu ağlarında gördü.

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