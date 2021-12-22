Molotof kokteylli kundaklama 0:00 / 0:00

DHA

Olay, gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Havuzlubahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Dışarıdan gelen sesler üzerine pencereye çıkan mahalle sakinleri, tek katlı bir evin damına tırmanan kimliği belirsiz bir kişinin, bitişiğindeki binanın 3'üncü katında bulunan dairenin penceresine molotof kokteyli atıp, kaçtığını görünce durumu polise ve itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine Terörle Mücadele (TEM), Özel Harekat ve polis merkezine bağlı ekipler ile itfaiye sevk edildi. Kundaklama sonucu çıkan küçük çaplı yangına müdahale etmek için eve girmek isteyen itfaiye ekibi, evde kimsenin olmadığını ve demir kapının da kilitli olduğunu belirledi.

İTFAİYENİN YARDIMINA ÖZEL HAREKAT YETİŞTİ

Levye ile demir kapıyı açmak için bir süre çaba sarf eden itfaiye ekibinin yardımına olay yerinde bulunan Özel Harekat polisleri yetişti. Kilitli olan demir kapı, özel harekat polislerince koçbaşı ile kırıldı. Demir kapının kırılmasının arından içeriye giren itfaiye ekibi, yangını büyümeden söndürdü.

Kundaklamanın ardından kaçan kimliği belirsiz şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor.