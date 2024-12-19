Molotofla saldırıp kaydetmişler!

Iğdır'da AK Parti İl Başkanlığı binasına yapılan molotoflu saldırıda gözaltına alınan M.B. (18) ve O.Y. (18) tutuklanırken, Ö.K. (17) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA'nın haberine göre saldırı anı güvenlik kamerasına yansırken, valilik tarafından yapılan açıklamada şüphelilerin de saldırı anını cep telefonu kamerası ile kaydettikleri belirtildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Olay, 14 Aralık'ta akşam saatlerinde Bağlar Mahallesi'nde Emir Ensar Apartmanı'ndaki AK Parti İl Başkanlığı'nın bulunduğu binada meydana geldi. REKLAM İddiaya göre, parti binasının önüne gelen kar maskeli şüpheliler, içeri girmek istedi. Kapının kilitli olduğunu gören şüphelilerden biri molotofları yakıp binaya atarken, diğerleri ise etrafı gözetledi. Şüpheliler olay sonrası kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi. Polisin yaptığı incelemede molotoflardan birinin patlamadığı, diğerinin ise kapıda hasara yol açtığı belirlendi. Polis, saldırıyı gerçekleştiren 3 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Öte yandan saldırı anı güvenlik kamerasına da yansıdı.