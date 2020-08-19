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Dünyanın en büyük ilaç şirketlerinden Johnson & Johnson, otoimmün hastalıklarda tedavilere odaklanan Momenta Pharmaceuticals'ı 6.5 milyar dolara satın almak için anlaşma imzaladı.

Johnson&Johnson’dan yapılan açıklamaya göre, Momenta Pharmaceuticals, ABD'li şirketin hisse başına 52.5 dolar olan teklifini kabul etti.

Söz konusu teklif, Momenta Pharmaceuticals'ın hissesinin dünkü borsa kapanış fiyatının (30.81 dolar) yüzde 70'ten daha fazlasına denk geliyor.

Satın almanın gerekli izinlerin alınmasının ardından bu yılın ikinci yarısında tamamlanması bekleniyor.

Söz konusu anlaşmanın, ilaç sektöründe bir haftada milyar dolarlık ikinci satın alma anlaşması olması ise dikkat çekti.

Merkezi Fransa'da bulunan merkezli Sanofi, geçtiğimiz günlerde ABD'li biyoteknoloji şirketi Principia Biopharma'yı yaklaşık 3.7 milyar dolara satın almak için anlaşma yaptığını duyurmuştu.