Momento isimli yerli bir girişim, firmaların çalışanlarının, bayilerinin ve distribütörlerinin ödüllendirmesi konusunda hizmet veriyor. Girişim, kurulduğu günden bu yana geçen 10 yılda 500 şirketin 500 bin çalışanına dokunmuş durumda.

Yerli girişim geliştirdiği iş modeli ile şirketlerde çalışan kesimin gıdadan çocuk giyimine, teknolojiden yapı marketlere toplam 11 bin 593 üye işyerinde şirketler tarafından belirlenen limitler dahilinde alışveriş yapabilmelerini mümkün kıldı.

Uluslararası bankalardaki iş tecrübesinin ardından soluğu girişimcilikte alan Momento kurucusu Zeynep Dağlı Kastro, 2020 yılında şirketlerin çalışanlarına performans ödülünde kişi başı ortalama 750 TL, ayni yardımlarda ortalama 455 TL, doğum günlerinde ise ortalama 150 TL verdiğini açıkladı.

2020 yılı için çalışanların ödül bakiyelerini kullanma davranışlarını incelediklerinde ise online alışveriş kategorisinde ciddi bir artış yaşandığını gözlemlediklerini belirten Kastro, şirketlerin esnek yan haklarda ise 2019 yılında kişi başı ortalama bin 255 TL verirken, bu rakamın 2020 yılında yüzde 47’lik bir artış göstererek ortalama bin 853 TL’ye yükseldiğini vurguladı.

'ÇALIŞANLARA TEŞEKKÜR ETMEDE ARACILIK EDİYORUZ'

Momento'nun faaliyetleri hakkında çeşitli bilgiler paylaşan Kastro, "Oluşturduğumuz sadakat sistemlerinde biz şirketler adına çalışanların yüksek performanslarını, bayilerin satış hedeflerini tutturmalarını, çalışanlarının ve paydaşlarının yılbaşı, özel günlerini, doğum günü gibi önemli olan her anlarını kutluyoruz. Şirketlerin çalışanlarına teşekkür etmelerinde aracılık ediyoruz. Çalıştığımız şirketlerin 1.6 milyon TL'nin üzerinde maliyet avantajı sağlamalarına aracılık ettik" dedi.

Birlikte çalıştıkları firmalar arasında farklı büyüklüklerde firmaların bulunduğunu da belirten Kastro, "Firmalar arasında hem çalışan sayısı 51-100 kişi arasında değişen küçük ölçekli firmalar yer alırken, çalışan sayısının 10 binin üzerinde olduğu büyük ölçekli firmalar da yer alıyor. Bununla beraber çalıştığımız firma sayısından yola çıkarak, bizi tercih eden şirketlerin ağırlıklı olarak çalışan sayısı 500 ve üzeri olan firmalar olduğunu söyleyebilirim. Müşteri profilimize baktığımızda, Momento’yu en çok tercih eden sektörlerin başında teknoloji, sağlık ve kişisel bakım, finans, perakende, otomotiv ve hizmet sektörü geliyor" bilgisini paylaştı.

PANDEMİDE 4.5 KAT BÜYÜDÜ

Zeynep Dağlı Kastro'nun verdiği bilgilere göre, girişimin şirketlere 2015 yılından bu yana sağladığı hizmetlerin toplam tutarı 530 milyon TL seviyesinde. En çok sağlanan hizmetler ise sırasıyla bayilerin ve çalışanlarının performans ödüllendirmesi, esnek yan haklar, erzak yardımları, doğum günü ve kıdem kutlamaları olarak açıklanıyor.

2020 yılında pandemiye rağmen hedefleri tutturduklarını ve net kârı 4.5 kat büyüttüklerini kaydeden Kastro, 2021'de yatırımlara devam ederek 3 kat büyüme hedeflediklerini söyledi.