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Momo nedir? Momo oyununun tehlikeleri neler?

Momo oyunu, Whatsapp üzerinden çocukların arasında yayılıyor ve çocuklar için tehlike saçıyor. Mavi Balina oyununun ardından başta çocuklar olmak üzere pek çok kesim için büyük tehlike yarattığı konusunda birleşen uzmanlar, Momo oyunu konusunda uyarılarda bulunuyor. İşte Momo oyununa dair detaylar

19.09.2018 - 12:20 | Güncelleme:

Momo oyunu ile ilgili detaylar özellikle çocuklarını korumak isteyen ebeveynler tarafından araştırılıyor. Momo oyunu, en yayıgın haberleşme uygulaması olan Whatsapp üzerinden özellikle çocuklar arasında yayılıyor. Çocuklara çeşitli talimatlar vererek etkisi altına alan Momo oyunu, kimi zaman şiddet öven bir dil kullanılarak, kişileri intihara sürükleyebiliyor. İşte Momo nedir? ve Momo oyununun tehlikeleri nelerdir? sorularının cevapları...

MOMO NEDİR? MOMO NASIL ORTAYA ÇIKTI?

İnternet, Momo ile ilgili içeriklerle dolu. Sosyal haber sitesi Reddit'te en çok okunanlar arasında "WhatsApp kızı Momo kim ve nedir?" başlığı bulunuyor. Bu soruya verilen yanıt şu şekilde:

"İspanyolca konuşulan ülkelerden birinden bir kişi, Instagram'dan bir fotoğraf keserek bununla bir WhatsApp kullanıcısı yarattı. Bu numara yayıldı ve temasa geçenlere rahatsız edici fotoğraflar gelmeye başladı. Bazıları Momo'nun kişisel bilgilerine ulaştığını da söylüyor."

Momo ile ilgili kesin olarak bilinen tek şey, Japonya(+81), Kolombiya (+52) ve Meksika'da (+57) ülke uzantılı üç ayrı numaranın oyunla ilişkilendirilmiş olması.

 

Kullanılan fotoğraf ise Japonya'da bir sergiden elde edilmiş. Artık Momo olarak bilinen bu korkunç yüz, söz konusu sergide yer alan bir "kuş kadın heykeline" aitti.

Vanilla Müzesinde 2016 yılındaki sergide görücüye çıkan "Momo" etkinliğin en çok ilgi çeken işlerinden biriydi.

Birçok kişi onunla çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştı ve bu şekilde de Instagram'da yayıldı.

Meksika polisi, bu sırada bir kişinin Instagram'da rastladığı fotoğrafı kestiği ve Momo karakterini yarattığı görüşünde.

MOMO OYUNUNUN TEHLİKELERİ NELER?

Akıllardaki kaçınılmaz soru ise Momo oynamanın ne gibi tehlikeler barındırdığı.

Meksika siber suçlar polisi, tanınmayan bir numara ile mesajlaşmanın tehlikeleri yanında, Momo'nun olası tehditleri ile ilgili beş ayrı başlık gösteriyor:

Kişisel bilgileriniz çalınabilir
Şiddet öven bir dil kullanılıyor ve kişiler intihara sürüklenebiliyor
Kullanıcılar tehdit ve taciz ediliyor
Kişilerden zorla para elde edilebiliyor
Oyuna katılanlar, depresyon ve kaygı ataklarına kapılabiliyor

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