Mavi Balina'dan sonra Momo isimli oyun, çocuk ve gençleri en son aşamada intihara sürüklüyor.

DHA'nın haberine göre WhatsApp uygulaması ile ulaşılan ve yayılan bu oyun, uygulama üzerinden oyuna davet etme ile başlıyor. Çocuk ve gençlerin cevap vermesi halinde şiddet içerikli görseller ve tehditler ile devam ediyor.

Bu oyun aracılığı ile çocukların şiddete teşvik edildiğini, onlardan para istendiğini ve kendilerine zarar vermelerine sebep olduklarını söyleyen Psikiyatri Uzmanı Dr. Öğretim üyesi Onur Okan Demirci ve Uzman Klinik Psikolog Pelin Hazer, Momo oyunu hakkında ailelere uyarılarda bulundu.

ÇEKİNGEN ÇOCUKLARA DİKKAT!

Depresyona yatkın veya depresyon yaşamakta olan çocukların bu oyunları oynamaya yatkın olduğunu söyleyen Uzman Klinik Psikolog Pelin Hazer, özellikle ailelerin çekingen çocuklara dikkat etmeleri gerektiğini söyledi. Hazer, "Çekingen, içe kapanık çocukların, hiperaktivite ve dikkat eksikliği bulunan, davranış bozukluğu olan, hayır demekte zorlanan, onay ve kabule fazlaca ihtiyaç duyan çocuklar bu oyunu oynamaya yatkın oluyorlar" dedi.

"ÇOCUKLARINIZA KONUŞMAYA AÇIK OLDUĞUNUZU SÖYLEYİN"

Psikiyatri Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Onur Okan Demirci ise, ailelere şu uyarılarda bulundu:

"Çocuğunuzla her konuyu konuşmaya açık olduğunuzu söyleyin, gösterin ve uygulayın. Çocuklarınızı etkin bir şekilde, nasihat vermeden, azarlamadan, bağırmadan, suçlamadan dinleyin. `Başına ne gelirse gelsin senin her zaman yanındayız, bizimle her şeyi paylaşabilirsin´ mesajlarını sıkça tekrar edin. Çocukların bunları duymaya ihtiyaçları vardır. Çocuğunuzun oynadığı oyunları mutlaka siz de en az birkaç kere oynayın. Hangi oyun olursa olsun çocuğunuz bir oyunu oynuyorsa onun psikolojik dünyasında bir anlamı vardır. Unutmayın ki çocuklarınız sizin hayat deneyimleriniz ve tecrübelerinize sahip değiller. Bir çok uyaranın olduğu günümüzde, çocuklar korkularıyla baş edebilmek için arkalarında hata yaptıklarında ya da yanlış bir duruma sürüklendiklerinde onları koruyabilecek ebeveynlere ihtiyaç duyuyor."