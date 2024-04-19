Momo yine kaçtı, ortalık karıştı
İstanbul Fatih'te geçtiğimiz gün ortalığı karıştıran maymun Momo yine göründü. Sahibinden kaçan Momo, binalara tırmanarak vatandaşları peşinden koşturdu.
Fatih Balat'ta sahibinin dışarıya çıkardığı Momo adlı maymun yine kaçtı.
Sokaklarda koşturan Momo binalara da tırmandı. Binaların pencerelerinin önüne kadar çıkan Momo özellikle çocukların ilgi odağı oldu.
Momo gider borusundan bir binanın 3'üncü katına kadar ulaştı. Ardından da park halindeki araçların tepesinde gezindi.
Bir süre sonra yakalandı. Maymun Momo sahibi tarafından eve götürüldü.
Mahalle sakini Taner Çeltik, "Balat civarlarında geziyor kendisi, arada park taraflarına gidiyor. Arada kaçıyor, Mahallede herkes besliyor onu, o da her şeyi yiyor." diye konuştu.