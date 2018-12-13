Monaco: 76 - Galatasaray: 71 | MAÇ SONUCU

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası A Grubu 9. hafta maçında Fransa temsilcisi Monaco'ya 76-71 yenildi.

Monako'daki II. Louis Stadı'nda bulunan salonda oynanan maç, karşılıklı sayılarla başladı. Mücadelenin 5. dakikasını 8-7 önde geçen Galatasaray, rakibinin Hummer ile son saniye basketine engel olamadı ve ilk çeyreği 15-14 geride kapattı.

İkinci çeyreği başa baş devam eden mücadelenin 15. dakikasını ev sahibi takım 27-25 üstün geride bıraktı. Kalan bölümde üstünlük birkaç kez el değiştirse de Monaco devre arasına 39-37 önde girdi.

Müsabakanın ikinci yarısına istediği gibi başlayamayan Galatasaray, rakibini savunmakta zorlanırken, hücumda da etkisiz bir görüntü ortaya koydu. Periyodun bitimine 4 dakika 38 saniye kala 53-46 geriye düşen sarı-kırmızılılar, kalan sürede skor üretemedi. Monaco, bu bölümde bulduğu 10-0'lık seriyle çeyreği 63-46 önde tamamladı.

Son çeyreğe daha iyi başlayan Galatasaray, 37. dakikada farkı 5 sayıya (65-60) kadar düşürdü. Son 1 dakika 25 saniyeye 70-62 geride giren sarı-kırmızılılar, yakaladığı 5-0'lık seriyle bitime 45 saniye kala farkı 3 sayıya indirdi: 70-67. Galatasaray, son 26 saniyeye 72-70 geride girdiği mücadeleyi rakibinin serbest atışlardan bulduğu sayılarla 76-71 kaybetti.

Galatasaray, A Grubu'ndaki son maçında 17 Aralık Çarşamba günü Sırbistan'ın Kızılyıldız takımını konuk edecek.

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