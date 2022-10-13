Anadolu Efes, THY EuroLeague'de normal sezonun ikinci maçında Fransız temsilcisi Monaco ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Lacivert-beyazlılar, Gaston Medecin Salonu'nda oynanan mücadelede rakibine 95-92 mağlup oldu.
Maçın normal süresi 82-82 sona ererken, temsilcimiz uzatma sonunda rakibine yenilerek ilk mağlubiyetini aldı.
Anadolu Efes'de Will Clyburn'ün 27 sayılık performansı yeterli olmadı.
EuroLegue'de son iki sezonun şampiyonu Anadolu Efes, bu sezonun ilk maçında Kızılyıldız mts'yi 72-59 yenmişti.
Salon: Gaston Medecin
Hakemler: Damir Javor (Hırvatistan), Carlos Peruga (İspanya), Elias Koromilas (Yunanistan)
AS Monaco: James 19, Brown 4, Loyd 3, Motiejunas 14, Blossomgame 6, Moerman 14, Diallo 15, Hall 9, Okobo 9, Strazel 2
Anadolu Efes: Clyburn 27, Micic 20, M'Baye 13, Beaubois 10, Zizic 9, Pleiss 10, Bryant 1, Dunston, Buğrahan Tuncer, Egehan Arna, Polonara 2, Doğuş Balbay
1. periyot: 12-20
Devre: 36-35
3. periyot: 58-60
Normal süre: 82-82
5 faulle oyundan çıkan: 35.46 Zizic (Anadolu Efes)
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