Şampiyonlar Ligi ilk hafta müsabakasında Barcelona, Monaco deplasmanına konuk oluyor. Lig'de oynadığı güzel oyunla göz kamaştıran ve beşte beş yapan Barça, Devler Ligi'ne galibiyet ile başlayarak galibiyet serisini devam ettirmeyi hedefliyor. Öte yandan Monaco, zorlu rakibi karşısında puan ve puanlar çıkararak süpriz kovalıyor. Peki, Monaco- Barcelona maçı ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?