Monaco - Dijon düellosu

Fransa Ligue 1 heyecanı devam ediyor. Monaco, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü Dijon takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 21:00. Maç öncesi Monaco 6 puanla 19. sırada, Dijon 10 puanla 16. sırada bulunuyor. Monaco, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Dijon son 5 mücadelede 2 galibiyet, 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 129 kodlu maçı oynayanlar; Monaco galibiyet oranı 1.50, beraberlik oranı 3.50, Dijon galibiyet oranı 4.10. 2.5 gol altının oranı 1.95, 2.5 gol üstünün oranı 1.45. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Monaco son haftadaki Troyes müsabasında 0-3 kazandı.

Dijon, Angers karşılaşmaında 2-1 kazandı.

Kendi sahasında 2 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Monaco, 4 gol attı ve 7 gol yedi.

Dijon ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Dijon, 6 gol atarken 5 gol yedi.

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