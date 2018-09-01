Monaco - Marsilya rakamlar

Fransa Ligue 1 heyecanı devam ediyor. Monaco, 02 Eylül 2018 Pazar günü Marsilya takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 22:00. 4 puanlı Monaco 10. sırada bulunuyor, Marsilya 4 puana sahip ve 9. sırada. Monaco, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Marsilya, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 158. İddaa'da Monaco kazanır 2.30, berabere biter 3.20, Marsilya kazanır 2.20 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.95, üst 1.45 veriyor. Karşılıklı gol var 1.25, karşılıklı gol yok 2.20 oranını kazandıracak.

Monaco son haftadaki Amiens müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Marsilya ise Bordeaux maçında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Monaco, 0 gol attı ve 0 gol yedi.

Marsilya, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Marsilya 1 kez gol sevinci yaşadı, 3 kez topu ağlarında gördü.

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