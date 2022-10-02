Fransa Ligue 1'in 9. haftasında Monaco ile Nantes karşılaştı.

Stade Louis II'de oynanan maçı Monaco 4-1 kazandı. Trabzonspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakibine galibiyeti getiren golleri, 2. dakikada Embolo, 6, 28, ve 62. dakikalarda Ben Yedder kaydetti. Nantes'in tek golü Caio Henrique (K.K.)'den geldi.

Sezon başında Nantes'e kiralanan Mustafa Muhammed maça yedek başladı ve 65. dakikada Simon'un yerine oyuna dahil oldu.

Alınan bu sonucun ardından Monaco puanını 17'ye yükseltti. Nantes ise 7 puanda kaldı. Nantes ligde oynadığı son 5 maçı da kazanamadı.