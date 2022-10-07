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Monaco - Trabzonspor maçının yazar yorumları

Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu üçüncü maçında Fransa temsilcisi Monaco'ya deplasmanda 3-1 mağlup oldu. 11. dakikada Maxi Gomez'in atılmasıyla 10 kişi kalan Fırtına'nın tek golünü Bakasetas kaydetti. Yazarlar Monaco - Trabzonspor maçını yorumladı

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  • Monaco - Trabzonspor maçının yazar yorumları - Spor haberleri

    GÜNTEKİN ONAY: Bu tip maçlarda iyi savunma yapıp geçişlerle hızlı çıkıp gol aramanız şart. Tamam, Trabzonspor erken 10 kişi kaldı ama şu bir gerçek ki Abdullah Avcı’nın bu oyun anlayışı Avrupa’da işlemiyor. 
  • Monaco - Trabzonspor maçının yazar yorumları - Spor haberleri

    Ferençvaroş ve Kızılyıldız 10 kişiyle Trabzonspor’a karşı gol atmayı başardılar. Abdullah Hoca’nın Avrupada özellikle de deplasman maçlarında Başakşehir’deki ilk yıllarındaki oyun anlayışla takımını sahaya sürmesi şart. Dün Kızılyıldız’ın Ferençvaroş’u yenmesiyle grupta kartlar yeniden dağıtıldı ve kaybedilmiş bir şey yok. Son olarak yeni transferlerden Bardhi ve Eren hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor.
  • Monaco - Trabzonspor maçının yazar yorumları - Spor haberleri

    AKSAL YAVUZ: Her şeye rağmen böyle bir turnuvada, ülkede şampiyonluğa oynayan bir takım bu kadar basit goller yememeli, o kadar çok pozisyon vermemeli, o kadar çok hata yapmamalı. O anlamda bordo-mavililer, taraftarı ev sahibi takımın seyircisinden fazla olan statta Monaco’ya erken teslim oldu; oynanan futbol, alınan skor yakışmadı! 
  • Monaco - Trabzonspor maçının yazar yorumları - Spor haberleri

    Onlara yakışan; şanslarının devam ettiği grupta, Fransa’da aldıkları skoru unutup, kalan maçları kazanarak gruptan çıkmaktır…
  • Monaco - Trabzonspor maçının yazar yorumları - Spor haberleri

    CEMAL ERSEN: Trabzonspor dün gece hem fizik hem kafa olarak çok yıprandı. Bunun lige yansımaması mucize olur. Avcı’nın görevi ağır; oyuncularını travmadan çıkarıp diğer kulvara motive etmesi olağanüstü bir çaba gerektirecek. Ben hocanın deneyim ve bilgisine inanıyorum. 
  • Monaco - Trabzonspor maçının yazar yorumları - Spor haberleri

    Bordo-mavili ekip yeni kadro yapılanması, rotasyon ve uyum sorunu yaşıyor. Süper lig neyse de, Avrupa’da tek ayak üzerinde yakalandın mı, kesiyorlar cezayı! Herkes için ders çıkarılacak bir doksan dakika oldu.
  • Monaco - Trabzonspor maçının yazar yorumları - Spor haberleri

    ZEKİ UZUNDURUKAN: Henüz ritmini bulamayan Trabzonspor, bir de maçın başında 10 kişi kalınca tamamen dağıldı... Kabus gibi bir futbol akşamı oldu Trabzonspor için. Derslik bir maç aslında. 
  • Monaco - Trabzonspor maçının yazar yorumları - Spor haberleri

    Faul kazandığımız pozisyonda kırmızıyı gördük! Stade Louis-II tribünlerini dolduran Trabzonsporlu taraftarlar; bordo-mavi tezahüratları ile Fırtına'nın dünyanın en büyük şehir takımı olduğunu bir kez daha belgelediler. Helal olsun. 
  • Monaco - Trabzonspor maçının yazar yorumları - Spor haberleri

    Kadroda Umut Bozok gibi bir hücum silahı var! Her maç oynamalı Umut. Dün Bakasetas ile işbirliği mükemmeldi. Biz bu Monaco'yu Trabzon'da 11'e 11 oynayacağımız maçta yeneriz! Yeter ki inanalım çocuklar! Ümitsizliğe kapılmayalım!
  • Monaco - Trabzonspor maçının yazar yorumları - Spor haberleri

    Grupta daha 3 maçımız var! Her şey olabilir! Durmak yok, yola devam Trabzonspor! 

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