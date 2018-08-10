Monarcas Morelia - Necaxa maçı rakamları

Monarcas Morelia ve Necaxa, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü Meksika Liga MX Apertura maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 05:00. 4 puanlı Monarcas Morelia 9. sırada bulunuyor, Necaxa 6 puana sahip ve 7. sırada. Monarcas Morelia son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Necaxa, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 267 kodlu maçı oynayanlar; Monarcas Morelia galibiyet oranı 2.00, beraberlik oranı 3.00, Necaxa galibiyet oranı 2.70. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Monarcas Morelia son hafta oynanan Necaxa maçında 2-2 berabere kaldı.

Necaxa, Monarcas Morelia karşılaşmaında 2-2 berabere kaldı.

Monarcas Morelia, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 3 gol atıp 1 gol yedi.

Necaxa, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Necaxa 3 kez gol sevinci yaşadı, 5 kez topu ağlarında gördü.

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