Monarcas Morelia - Queretaro maçı öncesi rakamlar

Meksika Liga MX Apertura heyecanı devam ediyor. Monarcas Morelia, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü Queretaro takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 03:00. Monarcas Morelia 12 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken Queretaro 11 puanda ve 7. sırada. Monarcas Morelia son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Queretaro, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 287 kodlu maçı oynayanlar; Monarcas Morelia galibiyet oranı 1.80, beraberlik oranı 3.10, Queretaro galibiyet oranı 3.10. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Monarcas Morelia son hafta oynanan Queretaro maçında 2-1 kazandı.

Queretaro, Monarcas Morelia karşılaşmaında 2-1 yenildi.

Monarcas Morelia, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Monarcas Morelia, kendi sahasında 6 gol attı, 3 gol yedi.

Queretaro, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Queretaro, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 6 kez topu kendi kalesinde gördü.

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