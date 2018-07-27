Monarcas Morelia - Santos Laguna rakamlar

Meksika Liga MX Apertura heyecanı devam ediyor. Monarcas Morelia, 28 Temmuz 2018 Cumartesi günü Santos Laguna takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 03:00. Monarcas Morelia, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Santos Laguna son 5 mücadelede 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 249. İddaa'da Monarcas Morelia kazanır 2.40, berabere biter 3.00, Santos Laguna kazanır 2.20 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Karşılıklı gol var 1.35, karşılıklı gol yok 1.95 oranını kazandıracak.

Monarcas Morelia önceki hafta Necaxa mücadelesinde 1-2 kazandı.

Santos Laguna, Club America karşılaşmaında 0-1 yenildi.

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