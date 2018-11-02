Monarcas Morelia - Tigres UANL sahaya çıkıyor

Monarcas Morelia ve Tigres UANL, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü Meksika Liga MX Apertura maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 04:00. Maç öncesi Monarcas Morelia 22 puanla 7. sırada, Tigres UANL 20 puanla 8. sırada bulunuyor. Monarcas Morelia, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Tigres UANL son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 243. İddaa'da Monarcas Morelia kazanır 3.10, berabere biter 3.10, Tigres UANL kazanır 1.80 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Monarcas Morelia son haftadaki Necaxa müsabasında 1-2 kazandı.

Tigres UANL ise Monterrey maçında 2-0 yenildi.

Monarcas Morelia, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Monarcas Morelia, kendi sahasında 9 gol attı, 7 gol yedi.

Tigres UANL ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Tigres UANL, 8 gol atarken 9 gol yedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ