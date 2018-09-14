Mönchengladbach - Schalke 04 maçı heyecanı

Almanya Bundesliga heyecanı devam ediyor. Mönchengladbach, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü Schalke 04 takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 19:30. Ev sahibi Mönchengladbach, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Schalke 04 son 5 mücadelede 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 120 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Mönchengladbach kazanırsa 1.95, beraberlik çıkarsa 3.20, Schalke 04 sahadan galip ayrılırsa 2.70 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Mönchengladbach son hafta oynanan Hamburger SV maçında 2-1 yenildi.

Schalke 04 ise Eintracht Frankfurt karşılaşmasında 1-0 kazandı.

Mönchengladbach, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Mönchengladbach, kendi sahasında 2 gol attı, 0 gol yedi.

Schalke 04, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Schalke 04, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.

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